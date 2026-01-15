Американский инвестфонд через суд потребовал от РФ 225 миллиардов долларов по долгам Российской империи

Американский инвестфонд Noble Capital RSD подал в федеральный суд США иск к российским властям, потребовав признать за РФ обязательства по облигациям Российской империи, выпущенным в 1916 году, сообщает РБК.

Ответчиками по иску заявлены Российская Федерация, Минфин и Фонд национального благосостояния РФ. Сумма иска — 225,8 миллиарда долларов.

Инвестфонд утверждает, что долг по имперским облигациям может быть погашен за счет суверенных активов России, замороженных за рубежом после российской аннексии Крыма и полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, отмечает издание.

Юристы, опрошенные РБК, считают, что реальные шансы Noble Capital взыскать с России 225,8 миллиарда долларов крайне низкие. По их мнению, иск могли подать, чтобы «направить власти США в русло частно-правовой альтернативы использования замороженных российских активов вместо политической конфискации в пользу Украины».

Активы российского Центробанка на сумму 260 миллиардов евро были заморожены в западных странах после начала войны в 2022 году. Большая часть средств, около 193 миллиардов, хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

В декабре 2025-го Евросоюз одобрил бессрочную заморозку активов России — пока она не прекратит войну и не компенсирует украинской стороне ущерб.

Использование этих активов, в том числе в качестве помощи Украине, обсуждается с начала российско-украинской войны. Однако пока власти стран Евросоюза по этому вопросу не договорились.

О последней попытке помочь Киеву за счет замороженных российских активов

ЕС не даст Украине «репарационный кредит» под залог российских активов — потому что боится ответа России В Европе так и не придумали, что можно сделать с 200 миллиардами евро, замороженными после начала большой войны

О последней попытке помочь Киеву за счет замороженных российских активов

ЕС не даст Украине «репарационный кредит» под залог российских активов — потому что боится ответа России В Европе так и не придумали, что можно сделать с 200 миллиардами евро, замороженными после начала большой войны