Зеленский: в Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике

В Украине на фоне массовых отключений электричества и отопления объявят режим чрезвычайной ситуации в энергетике, сообщил президент страны Владимир Зеленский по итогам специального совещания.

По его словам, такой режим позволит властям Украины задействовать больше возможностей для восстановления подачи света и тепла.

Зеленский также распорядился нарастить объемы импорта электричества из других стран и пересмотреть правила комендантского часа. Президент уточнил, что на время режима ЧС в энергетике власти могут отменить комендантский час в некоторых городах.

Лидер Украины раскритиковал власти Киева за недостаточную подготовку к отключениям электричества. «Отдельно проанализировали ситуацию в части наших городов — особенно сложно в Киеве. <…> Очень мало сделано в столице. И даже на днях я не вижу интенсивности — нужно сейчас все это срочно исправлять», — заявил Зеленский.

Войска РФ регулярно обстреливают украинские объекты энергетики. В результате жители Украины остаются без электричества и отопления.

По словам Зеленского, сейчас последствия российских ударов и морозов особенно тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические и коммунальные службы, а также спасатели работают в круглосуточном режиме для возобновления поставок электричества и отопления.

В Киеве второй день происходят аварийные отключения электроэнергии. Мэр города Виталий Кличко 14 января заявил, что из-за российских ударов по критической инфраструктуре и массовых отключений в Киеве сложилась самая сложная ситуация с начала войны.