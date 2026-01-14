Кличко заявил, что в Киеве сейчас хуже, чем когда бы то ни было за четыре года большой войны. В сотнях домов нет тепла и света

В Киеве из-за российских ударов по критической инфраструктуре и массовых отключений электроэнергии сложилась самая сложная ситуация с начала войны, заявил мэр города Виталий Кличко.

«Ситуация в Киеве очень сложная. Подобного масштаба — впервые за четыре года полномасштабной войны», — написал он в телеграм-канале.

По словам главы Киева, без отопления в городе остаются около 400 многоэтажных домов. Тепла в них нет с 9 января, когда после массированного удара России без теплоснабжения осталась половина — около шести тысяч — всех многоквартирных домов. Частично отопление в домах появится к вечеру 14 января, пообещал Кличко.

Он добавил, что ситуация с энергоснабжением остается очень сложной: поврежденная энергосистема работает в аварийных условиях, в городе экстренно отключают электричество.

«Жители города сейчас около трех часов со светом и до десяти, а кое-где и больше без него, — заявил Кличко. — Аварийные отключения будут продолжаться. Об этом нужно говорить честно. Чтобы люди понимали ситуацию».

Сейчас в Киеве минусовая температура воздуха — от минус 12 градусов днем и до минус 18 ночью.

