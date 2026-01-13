В Киеве экстренные отключения света. Около 500 домов остаются без отопления

В Киеве с утра 13 января действуют экстренные отключения электроэнергии, сообщает «РБК — Украина». Издание отмечает, что столица Украины уже пятый день живет в сложных условиях после серии обстрелов и похолодания.

В некоторых районах и микрорайонах Киева света может не быть до конца дня, сообщили в ДТЭК. В Минэнерго Украины ситуацию с отключениями электричества в городе и ряде областей страны назвали «сложной». На нее, объяснило ведомство, влияют новые российские атаки и погодные условия.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после российского удара в ночь на 13 января в Киеве «еще больший дефицит электроэнергии», даже для обеспечения критической инфраструктуры». Он также назвал ситуацию «чрезвычайно сложной», отметив, что примерно в 500 многоэтажных домах нет отопления.

Некоторые жилые дома подключили к генераторам большой мощности, рассказала премьер-министр Юлия Свириденко. «РБК — Украина» отмечает, что проблемы с теплом в некоторых районах Киева наблюдаются еще с 9 января — после российского массированного обстрела столицы Украины.

Кроме того, на фоне отключений света на правом берегу Киева приостановил работу общественный электротранспорт. Власти запустили дублирующие автобусные маршруты. Некоторые супермаркеты Novus и «Сильпо» также приостановили работу, но о массовых закрытиях, по словам Кличко, речи не идет.

Обстрел 9 января

Война Тысяча четыреста шестнадцатый день. Россия заявила, что атаковала Украину «Орешником». Удар нанесен по Львовской области. Киев просит срочно созвать заседание Совбеза ООН

Обстрел 9 января

Война Тысяча четыреста шестнадцатый день. Россия заявила, что атаковала Украину «Орешником». Удар нанесен по Львовской области. Киев просит срочно созвать заседание Совбеза ООН