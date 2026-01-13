Российские войска нанесли удар по Одессе и Харькову, есть погибшие и раненые

Российские войска в ночь на 13 января нанесли массированный удар по территории почтового терминала в пригороде Харькова, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В результате удара четыре человека погибли, еще шесть получили ранения разной степени тяжести.

По словам мэра города Игоря Терехова, в самом Харькове зафиксировано попадание беспилотника в детский санаторий в Шевченковском районе. О пострадавших не сообщается.

Представитель областной прокуратуры уточнил, что удар по Харькову был комбинированным — ракетами и дронами.

В Одессе в результате двух волн атак в центральной части города повреждены жилые дома, а также больница, детский сад и школа, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Пока, по его словам, известно о пяти пострадавших.

Хроника войны. 12 января 2026 года

Война Тысяча четыреста девятнадцатый день. Великобритания разработает новую баллистическую ракету для Украины. Она сможет долететь до Москвы

Хроника войны. 12 января 2026 года

Война Тысяча четыреста девятнадцатый день. Великобритания разработает новую баллистическую ракету для Украины. Она сможет долететь до Москвы