Российские войска нанесли удар по Одессе и Харькову, есть погибшие и раненые
Российские войска в ночь на 13 января нанесли массированный удар по территории почтового терминала в пригороде Харькова, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В результате удара четыре человека погибли, еще шесть получили ранения разной степени тяжести.
По словам мэра города Игоря Терехова, в самом Харькове зафиксировано попадание беспилотника в детский санаторий в Шевченковском районе. О пострадавших не сообщается.
Представитель областной прокуратуры уточнил, что удар по Харькову был комбинированным — ракетами и дронами.
В Одессе в результате двух волн атак в центральной части города повреждены жилые дома, а также больница, детский сад и школа, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Пока, по его словам, известно о пяти пострадавших.