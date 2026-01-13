«Лента» объявила о покупке OBI. Сеть гипермаркетов сменит название на «DOM Лента»

объявила о покупке сети строительных гипермаркетов OBI в России. Об этом сообщается на сайте компании.

В сделку войдут 25 магазинов с общей торговой площадью 263 тысячи квадратных метров. Федеральная антимонопольная службы РФ одобрила покупку.

«„OBI Россия“ — одна из топ-10 сетей гипермаркетов на рынке товаров для дома и ремонта в формате DIY [Do It Yourself — „сделай сам“] с более 20 лет опыта работы в нашей стране. <…> Сделка укрепит позиции „Группы Лента“ в качестве ведущего мультиформатного игрока на российском рынке. Она позволит выйти в новый формат DIY, а также создаст предпосылки для создания новых уникальных предложений для покупателей за счет гибридных моделей и размещения ассортимента на территории гипермаркетов „Группы Лента“. Интеграция активов „OBI Россия“ планируется происходить поэтапно до мая 2026 года», — говорится в пресс-релизе «Ленты».

12 января на сайте OBI появилось сообщение, что сеть гипермаркетов в России сменит название на «DOM Лента». Другие подробности о ребрендинге сети не уточнялись.

Немецкая компания OBI пришла в Россию в 2003 году. После начала российского вторжения в Украину в 2022 году она объявила об уходе из страны и закрыла магазины сети в России. Как уточняет РБК, на тот момент в стране у нее было 27 гипермаркетов, в которых работали почти пять тысяч человек.

В конце апреля 2022 года магазины возобновили работу. Незадолго до этого немецкая OBI объявила, что продаст бизнес в России, а магазины передали в доверительное управление. Позднее компания продала шесть юрлиц российской сети местным инвесторам. Затем владельцы OBI несколько раз менялись.

В апреле 2025 года структуры, связанные с «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова купили долю в сети гипермаркетов OBI у группы «Синдика», напоминает РБК. Тогда сообщалось, что связанные с «Севергрупп» (основной владелец «Ленты») структуры приобретут сеть гипермаркетов полностью.