Комика Александра Гудкова оштрафовали за пародию на Шамана «Я узкий»

Красногорский городской суд назначил комику Александру Гудкову штраф в размере 11 тысяч рублей по протоколу о «возбуждении ненависти» (статья 20.3.1 КоАП), сообщает «Медиазона».

Поводом к административному преследованию стал пародийный ролик «Я узкий», который сотрудники московского Центра «Э» обнаружили в июле 2025 года во «ВКонтакте». Видео направили на экспертизу, которая нашла в нем «призывы, направленные против группы лиц».

Пародия Александра Гудкова на композицию «патриотического» певца Ярослава «Шамана» Дронова «Я русский» изначально вышла в сентябре 2022 года на ютьюб-канале «Чикен Карри». Позже ее удалили с канала. В клипе Гудков пел: «Я узкий — я не в форме яйца. Я узкий — плечи уже лица. Я узкий — и мне повезло. Я узкий — всем широким назло». Ролик раскритиковали пропагандисты и депутаты Госдумы, а провластные активисты стали писать на Гудкова доносы. Летом 2024 года в российских кинотеатрах отменили показы шоу «Подземелья Чикен Карри» с участием Гудкова. Чиновники, добившиеся отмены, обвиняли комика в поддержке Украины.

