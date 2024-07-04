В Череповце, Тольятти и Мытищах отменили показы шоу студии Александра Гудкова. Его обвинили в поддержке Украины

В кинотеатрах Череповца, Тольятти и Мытищ отменили показы «Подземелья Чикен Карри», которое выходит на ютьюб-канале студии комика Александра Гудкова, сообщили сами участники проекта.

«Мы вам попытаемся сегодня сформулировать цензурную причину. Это не очень просто сделать», — говорится в телеграм-канале «Чикен Карри».

Показы шоу должны были пройти 7 июля в кинотеатрах сети «Море Синема». Об отмене в Череповце 3 июля сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости», пояснив, что против показа выступил ряд Z-каналов, который обвинил Гудкова в поддержке Украины. Актриса Яна Поплавская, в частности, написала, что «заукраинский комик Александр Гудков, который спонсирует ВСУ и поддерживает Украину, покажет в кинотеатре в Череповце свое шоу, где он высмеивает публичных людей и представителей власти».

На следующий день глава департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский написал, что «неравнодушные земляки», увидев в афише показа имя Гудкова, «справедливо возмутились».

«Для тех, кто не в курсе — фильм бывшего одиозного КВНщика, шоумена и видеоблогера Гудкова, осуждающего позицию России по проведению специальной военной операции и издевательски пародирующего Шамана с песней „Я русский“, должен был показываться в одном из частных кинотеатров Череповца», — написал Осиповский. По его словам, показ был отменен после того, как он и его коллеги связались с руководством киносети.

Об отмене показов в Тольятти сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, обвинивший Гудкова в выступлении на концертах в поддержку Украины. «Юморист Александр Гудков, которому в течение 2-х лет было стыдно за Россию, безнаказанно вернулся из-за рубежа и решил заработать денег на своей „непутевой Родине“», — написал Хинштейн.

«В канале „Осторожно, новости“ хорошо (к нашему приятному удивлению) описана ситуация с отменой показа в Вологодской области», — прокомментировали авторы шоу.

В сентябре 2022 года на ютьюб-канале «Чикен Карри» вышла пародия Гудкова на песню певца Шамана «Я русский». В клипе Гудков поет: «Я узкий — я не в форме яйца. Я узкий — плечи уже лица. Я узкий — и мне повезло. Я узкий — всем широким назло». После выхода песни депутаты Госдумы РФ назвали ее «пошлой выходкой, рассчитанной на оскорбление», а самого Гудкова — «козлом», который «сам ничего не стоит, но других пародирует».

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