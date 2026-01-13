Издательство Popcorn Books объявило о прекращении работы. Это его романы стали поводом для «дела книгоиздателей»

Издательство Popcorn Books объявило о закрытии. «Мы очень благодарны всем, кто был с нами на протяжении этих 7 лет: авторам, партнерам и, конечно, вам, дорогие читатели. Именно ваша поддержка помогала нам продолжать работать в любых условиях, даже когда едва хватало сил», — говорится в посте, опубликованном 13 января в телеграм-канале издательства.

Спасибо, что создавали историю вместе с нами и, даже когда эта история приняла трагичный оборот, не отвернулись от нас.

«Если хотя бы одна из наших книг останется у вас на полке, в памяти или в сердце, все было не зря», — подчеркивается в обращении издательства.

Popcorn Books специализировалось на young adult литературе (дословно — «молодые взрослые»). Оно, в частности, в 2021 году выпустило роман «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой — одну из самых обсуждаемых книг в России за последние годы.

В июле 2022 года собственником издательства стал основатель петербургской книжной сети «Буквоед» и совладелец сети «Читай-город — Буквоед» Денис Котов. В августе 2023 года контроль над Popcorn Books получило издательство «Эксмо».

В мае 2025 года десять книг Popcorn Books, стали причиной для первого в России дела об «ЛГБТ-экстремизме», возбужденного в отношении книгоиздателей. В рамках «дела книгоиздателей» у бывших и действующих сотрудников «Эксмо» прошли обыски, нескольких фигурантов отправили под домашний арест, обвинив в организации деятельности экстремистской организации, участии в ней и вовлечении в ее деятельность. По состоянию на середину января 2026 года, дело до суда не дошло.

Что еще происходит на книжном рынке России

2025-й стал самым паршивым годом для российской книжной индустрии Вспоминаем главные события (и не ждем ничего хорошего от 2026-го)

Что еще происходит на книжном рынке России

2025-й стал самым паршивым годом для российской книжной индустрии Вспоминаем главные события (и не ждем ничего хорошего от 2026-го)