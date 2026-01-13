Глава Белгородской области призвал жителей подготовиться к «перемещению» из-за масштабных отключений электроэнергии

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жителям части региона, возможно, придется покинуть свои дома из-за отключения электроэнергии.

«Мы понимаем, что полностью за счет резервной генерации восстановить поставку электроэнергии в жилые дома, в многоквартирные дома, в первую очередь, и на промышленные предприятия невозможно», — написал Гладков.

В условиях блэкаута, сообщил он, рассматриваются разные варианты действий. В том числе, по словам Гладкова, жителей планируют «перевозить в те муниципалитеты, которые способны принять такое количество людей, или перемещать их в другие регионы».

«Ни в коем случае не говорю о том, что сейчас нужно бросить все свои вещи и заниматься тем, чтобы переезжать в другой регион. Категорически нет, — подчеркнул он. — Нужно просто понимать в случае возникновения сложной, чрезвычайной ситуации, когда может не быть тепла и электроэнергии, последовательность своих действий».

«Если есть возможность, переезжаем, перевозим детей к родственникам — там, где есть тепло и электроэнергия. Если нет, то мы, как и всегда, рядом», — заявил губернатор. Гладков подчеркнул, что за последние четыре года «эти регламенты <.> неоднократно уже показывали свою эффективность». При этом губернатор Белгородской области признал, что со столь масштабным отключением электричества регион ранее не сталкивался, но выразил уверенность в том, что «мы со всем справимся».

В результате украинского удара по объектам энергетической инфраструктуры Белгородской области, нанесенного в ночь на 9 января, в регионе, как сообщали власти, без электроэнергии и тепла оказались более полумиллиона жителей шести муниципальных образований. Телеграм-канал «Пепел» 12 января писал, что в Белгороде из-за нехватки электроэнергии ограничена работа более 60 промышленных предприятий.