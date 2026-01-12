WSJ: за две недели 15 танкеров «теневого флота», преследуемых США, сменили флаг на российский

За две недели с начала января 15 танкеров, участвующих в перевозке подсанкционной нефти, сменили свои флаги на российские, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Lloydʼs List Intelligence.

По словам главного редактора судоходного издания Lloydʼs List Ричарда Мида, с помощью российского флага суда «теневого флота» надеются защититься от преследования со стороны США, которые усилили блокаду экспорта венесуэльской нефти. «Это определенно может стать точкой столкновения между Вашингтоном и Москвой», — добавляет он.

По данным аналитического агентства S&P Global Market Intelligence, еще 25 танкеров сменили флаг на российский за последние три месяца 2025 года. 18 из них сделали это в декабре, причем 16 судов были под санкциями Великобритании или США. Легитимность смены флага прямо посреди рейса с точки зрения международного морского права вызывает вопросы, отмечает S&P.

С конца декабря США начали преследовать недалеко от берегов Венесуэлы танкер «Белла 1», перевозивший нефть. Его экипаж отказался подчиняться требованиям Береговой охраны и изменил курс, а затем нарисовал на борту флаг России. Через несколько дней после этого судно было переименовано в «Маринера» и внесено в российский морской регистр судоходства, а 7 января его задержали вместе с экипажем северной части Атлантического океана. В Белом доме заявили, что экипаж, в составе которого были россияне, подлежит уголовному преследованию и может предстать перед судом при необходимости. Спустя два дня МИД России заявил, что двое россиян из экипажа освобождены. К выходным 10–11 января США, по подсчетам The Wall Street Journal, захватили уже пять нефтяных танкеров «теневого флота», шедших под разными флагами.

Читайте также

Власти РФ обвиняют США в нарушении норм морского права после задержания танкера «теневого флота». Вашингтон считает, что эти нормы нарушало само судно Москва в любом случае едва ли решится на ответные меры

Читайте также

Власти РФ обвиняют США в нарушении норм морского права после задержания танкера «теневого флота». Вашингтон считает, что эти нормы нарушало само судно Москва в любом случае едва ли решится на ответные меры