В российских церквях впервые провели молебен «о вразумлении» женщин, собирающихся сделать аборт

В регионах России 11 января впервые прошел молебен «о вразумлении имущих намерение погубити младенца во чреве» — то есть женщин, собирающихся сделать аборт, как поясняется на сайте Московской епархии.

Текст молебна синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил 26 декабря 2025 года. Тогда приводилось и другое его название: «О вразумлении имеющих намерение совершить убиение младенца во утробе (аборт)».

Службы прошли в Челябинской, Томской, Хабаровской и Волгоградской областях, отмечает издание «7×7». «Коммерсант» пишет, что молебен провели как минимум в 15 регионах. Его приурочили к дню памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, убитых по приказу царя Ирода.

На сайте Рыбинской епархии говорится, что РПЦ постановила проводить молебен «о вразумлении имущих намерение погубити младенца во чреве» ежегодно в этот день.

После начала войны в 2022 году в России усилилась антиабортная кампания властей. Клиники в регионах вынуждают отказываться от проведения абортов (есть регионы, где сделать их нельзя вообще), женщин убеждают рожать, а в некоторых областях вводят штрафы за склонение к абортам.

