Служба внешней разведки (СВР) обвинила константинопольского патриарха Варфоломея в «раскольнической деятельности на православном церковном пространстве».

Ведомство выпустило 12 января пресс-релиз, в котором назвало Варфоломея «антихристом в рясе» и «дьяволом во плоти, одержимым идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств». СВР утверждает, что в этом ему помогают британские спецслужбы, «подпитывающие русофобские настроения в странах Европы», а также «местные националисты и неонацисты».

«Агрессивные аппетиты» константинопольского патриарха, утверждают в СВР, распространяются и на другие европейские страны. Так, в пресс-релизе его также обвинили в намерении предоставить автокефалию Черногорской православной церкви, чтобы «нанести удар по „особо строптивой“ Сербской православной церкви».

Русская православная церковь прервала с константинопольским патриархатом в 2018 году на фоне решения предоставить автокефалию (самостоятельность) Православной церкви Украины. Кроме того, константинопольский патриарх Варфоломей не раз выступал с осуждением полномасштабного российского вторжения в Украину.