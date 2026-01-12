Шойгу «решительно осудил» попытки «внешних сил» вмешаться во внутренние дела Ирана
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу созвонился с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на фоне продолжающихся протестов в стране, сообщает «Интерфакс» 12 января.
В пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщили, что Шойгу выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и «решительно осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана».
Сергей Шойгу выступил с таким заявлением после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «рассматривает несколько очень жестких вариантов» в отношении Ирана из-за того, что в стране подавляют массовые протесты. По данным The New York Times, военные представили Трампу несколько вариантов ударов по Ирану, в том числе — по гражданским объектам в Тегеране.