Минобороны РФ подтвердило, что целью удара «Орешником» по Львову был авиазавод

Минобороны РФ подтвердило нанесение удара «Орешником» по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу.

Удар был нанесен 9 января. Как утверждает Минобороны РФ, в результате атаки завод был выведен из строя — были поражены производственные цеха, склады с беспилотниками и инфраструктура.

По данным российского ведомства, на заводе ремонтировали авиационную технику ВСУ, в том числе самолеты F-16 и МиГ-29, а также производили ударные беспилотники.

OSINT-исследователи еще 10 января сообщили, что целью ударов был авиазавод и находящийся рядом с ним аэродром «Скнилов». Украинские официальные лица говорили, что ракета, вероятно, не несла боевого заряда и применялась для демонстрации силы.

Позднее 12 января состоится заседание Совбеза ООН, созванное по инициативе Украины из-за удара «Орешником» по Львову.

