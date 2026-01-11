The Telegraph: европейские страны обсуждают размещение войск НАТО в Гренландии, надеясь убедить Трампа отказаться от аннексии

Правительство Великобритании ведет переговоры с европейскими союзниками о возможном размещении военного контингента НАТО в Гренландии, надеясь, что такое усиление убедит президента США Дональда Трампа отказаться от идеи аннексии острова, пишет The Telegraph.

По данным газеты, эта идея обсуждалась на встрече союзников по НАТО в Брюсселе 8 января. Участники встречи поручили главному командованию Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе определить, какие меры могут быть приняты для обеспечения безопасности Арктики.

По данным источников The Telegraph, потенциальная операция находится на ранней стадии планирования. Она может включать полномасштабное развертывание войск для защиты Гренландии от угроз России и Китая, а также сочетание ограниченных по времени учений, обмена разведданными, развития военных возможностей и перераспределения оборонных расходов.

Любая операция, вероятнее всего, будет проводиться под эгидой НАТО и будет отдельной от уже существующих миссий в странах Балтии и Польше.

По словам собеседников The Telegraph, премьер Великобритании Кир Стармер «крайне серьезно» относится к угрозе со стороны России и Китая в Арктике и согласен, что необходимо принимать меры. Источники также говорят, что британские вооруженные силы уже готовятся к более активной роли в обеспечении безопасности региона.

Кроме того, как стало известно The Telegraph, Евросоюз разрабатывает планы санкций против американских компаний в случае, если Трамп отвергнет предложение о развертывании сил НАТО. С ограничениями деятельности в Европе могут столкнуться Meta, Google, Microsoft и X, а также американские банки и финансовые компании.

