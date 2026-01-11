США нанесли удары по объектам ИГИЛ в Сирии

Американские военные совместно с силами партнеров 10 января нанесли масштабные удары по объектам ИГИЛ на всей территории Сирии, сообщили в Центральном командовании вооруженных сил США.

Атака стала частью операции «Удар Соколиного глаза», которая была начата 19 декабря 2025 года — после того, как в Пальмире погибли двое американских военных и гражданский переводчик, на которых напали боевики ИГИЛ.

«Наше послание остается твердым: если вы причините вред нашим воинам, мы найдем и уничтожим вас в любой точке мира, как бы сильно вы ни пытались уклониться от правосудия», — говорится в сообщении Центрального командования. Есть ли погибшие в результате ударов — не уточняется.

По данным источника CNN, в ходе операции было выпущено более 90 высокоточных боеприпасов, поразивших более 35 целей. В нанесении ударов участвовало более 20 самолетов.

13 декабря в Пальмире боевики ИГИЛ напали на американский военный патруль. Погибли трое граждан США: 25-летний Эдгар Брайан Торресе-Товар, 29-летний Уильям Натаниэль Ховард (оба из Национальной гвардии Айовы), и переводчик Аяд Мансур Сакат. После этого 20 декабря США нанесли серию воздушных ударов по позициям «Исламского государства».

В Сирии дислоцируются сотни американских военнослужащих. Они остаются там в рамках миссии США по борьбе с ИГИЛ, начавшейся после захвата боевиками значительной части Сирии и Ирака в середине 2010-х годов.

