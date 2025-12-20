США нанесли «удары возмездия» по позициям «Исламского государства» в Сирии

Вооруженные силы США нанесли серию воздушных ударов по позициям террористической организации «Исламское государство» в Сирии.

Как объявило Центральное командование, в военной операции 19 декабря были задействованы истребители, ударные вертолеты и артиллерия, которые выпустили более 100 боеприпасов по 70 предполагаемым целям — объектам инфраструктуры и складам оружия террористов.

Операция стала ответом на нападение боевиков на военный патруль в Пальмире 13 декабря, в результате которого погибли трое граждан США: двое военнослужащих и гражданский переводчик. Это первые потери США в Сирии с момента свержения режима Башара Асада в 2024 году.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что операция, получившая название «Удар ястреба», носит ограниченный характер. «Это не начало войны — это объявление мести, — написал он в соцсети Х. — Сегодня мы выслеживали и убивали наших врагов. Многих из них. И мы будем продолжать».

Президент США Дональд Трамп назвал военную операцию в Сирии «очень серьезным ударом возмездия» по террористам, ответственным за убийства американцев.

По его словам, нынешний сирийский лидер Ахмад аш-Шараа «полностью поддерживает» действия США и «прилагает огромные усилия для возвращения величия Сирии».

