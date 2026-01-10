Группа «Стоптайм» объявила об уходе барабанщика Владислава Леонтьева. Он остался в России

Барабанщик «Стоптайм» Владислав Леонтьев покинул группу, рассказали музыканты в своем телеграм-канале.

«Мы (как, надеемся, и вы) благодарны ему за время, музыку и вклад в общее дело и желаем успехов в дальнейших проектах. Вместе мы прошли сложное испытание. Но каждый из нас выбрал свой путь», — заявили остальные участники «Стоптайм».

Последним появлением Леонтьева в составе «Стоптайм» стала уличная съемка в Петербурге с композицией Noize MC «Вселенная бесконечна?». Ее премьера состоялась в новогоднем шоу «Мирные огоньки».

Noize MC, Стоптайм, Монеточка и все все все — Вселенная бесконечна? (Мирные огоньки-2026) Noize MC

Группа «Стоптайм» выступала на улицах Петербурга с весны 2025 года и получила известность, исполняя каверы на музыкантов, объявленных «иностранными агентами».

В октябре участников группы задержали и отправили под серию «карусельных арестов» по обвинению в организации массового скопления граждан в общественном месте. В общей сложности музыканты не выходили из спецприемника более месяца. После освобождения вокалистка и гитарист «Стоптайм» Диана «Наоко» Логинова и Александр Орлов покинули Россию. Позже они выступили на одной сцене с Noize MC и Монеточкой в Вильнюсе.

Барабанщик «Стоптайм» Владислав Леонтьев остался на родине. Его фотография в окружении полицейских во время отбывания «карусельных арестов» стала символом преследования музыкантов «Стоптайм» властями РФ.

