The Insider: с начала войны погибли как минимум 19 российских генералов
С начала полномасштабной российско-украинской войны погибли как минимум 19 российских генералов, пишет The Insider.
Подсчеты издание сделало на основе открытых данных и сообщений российских и украинских источников. Не все из этих смертей были официально подтверждены Минобороны РФ.
По данным The Insider, шесть генералов погибли в 2022 году, по пять — в 2023 и 2024 годах, трое — в 2025 году.
Генералы погибали как непосредственно на фронте, так и в тылу — в том числе, в результате ударов по штабам, а также диверсий и взрывов. Некоторые из погибших на момент смерти уже были в отставке или находились в добровольческих подразделениях.
Последним погибшим на данный момент генералом является Фанил Сарваров, который занимал должность начальника управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил РФ. Его автомобиль был взорван на парковке у дома в Москве в конце декабря. СК сообщал, что в том числе рассматривает версию причастности к гибели Сарварова украинских спецслужб.