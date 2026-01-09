The Insider: с начала войны погибли как минимум 19 российских генералов

С начала полномасштабной российско-украинской войны погибли как минимум 19 российских генералов, пишет The Insider.

Подсчеты издание сделало на основе открытых данных и сообщений российских и украинских источников. Не все из этих смертей были официально подтверждены Минобороны РФ.

По данным The Insider, шесть генералов погибли в 2022 году, по пять — в 2023 и 2024 годах, трое — в 2025 году.

Генералы погибали как непосредственно на фронте, так и в тылу — в том числе, в результате ударов по штабам, а также диверсий и взрывов. Некоторые из погибших на момент смерти уже были в отставке или находились в добровольческих подразделениях.

Последним погибшим на данный момент генералом является Фанил Сарваров, который занимал должность начальника управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил РФ. Его автомобиль был взорван на парковке у дома в Москве в конце декабря. СК сообщал, что в том числе рассматривает версию причастности к гибели Сарварова украинских спецслужб.

