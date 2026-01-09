Подлодка и эсминец, отправленные Россией для сопровождения нефтяного танкера «Белла 1», когда его преследовали США, «очень быстро ушли», заявил Дональд Трамп в интервью Шону Хэннити на телеканале Fox News.

Ведущий спросил президента США, звонил ли ему Владимир Путин после того, как танкер «Белла 1» был уже захвачен американскими силами.

«Я не хочу этого говорить, но факт в том, что российские корабли — там были подводная лодка и эсминец — оба очень быстро ушли, когда мы прибыли. Мы взяли судно под контроль, и прямо сейчас идет выгрузка нефти», — сказал Трамп.

Береговая охрана США преследовала нефтяной танкер «Белла 1» с конца декабря 2025 года, подозревая его в перевозке подсанкционной нефти. Когда судно попытались задержать в Карибском море, экипаж отказался подчиняться требованиям американских военных и изменил курс, а затем нарисовал на борту флаг России. Через несколько дней судно было переименовано в «Маринера» и внесено в Российский морской регистр судоходства. The Wall Street Journal сообщал, что во время преследования танкера американскими силами Россия направила для его сопровождения подводную лодку и «другие военно-морские силы». 7 января танкер был захвачен.

После захвата танкера российский Минтранс заявил, что «никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», а МИД России потребовал от американской стороны обеспечить «гуманное и достойное» обращение с россиянами, находящимися на борту судна», а также «не препятствовать их скорейшему возвращению на родину».

