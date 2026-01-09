Россия атаковала два судна в Черном море. Погиб гражданин Сирии

Вооруженные силы РФ атаковали два гражданских судна в Черном море в Одесской области, сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба 9 января.

Возле порта Одесса Россия атаковала сухогруз под флагом Коморских островов, в который загружали сою, уточнил глава областной администрации Олег Кипер. В результате атаки погиб член экипажа, гражданин Сирии.

В районе порта Черноморск российский дрон попал в гражданское судно, шедшее под флагом Сент-Китса и Невиса. Судно перевозило зерно, рассказал Кулеба. В результате атаки ранен второй помощник капитана, гражданин Сирии, рассказали в областной администрации. Судно после удара осталось на ходу и направилось в ближайший порт.

Украина в ноябре 2025 года начала атаковать в Черном море танкеры из «теневого флота» России. После первых атак президент РФ Владимир Путин пригрозил, что Россия «отрежет» Украину от моря. Он также пообещал, что ВС РФ будут наносить новые удары, в том числе по судам союзников Украины.

