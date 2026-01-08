Дональд Трамп и его советники разрабатывают масштабный план по установлению контроля за нефтяной промышленностью Венесуэлы на годы вперед, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По мнению президента США, это поможет снизить цены на нефть до 50 долларов за баррель. Трамп неоднократно говорил, что считает за баррель нефти наиболее предпочтительной.

В рамках плана предполагается, в частности, что США установят «определенный контроль» над государственной нефтяной компанией Венесуэлы Petróleos de Venezuela (PdVSA), включая сбыт основной части добываемой ею нефти.

Успех плана позволит Вашингтону получить контроль над большей частью нефтяных запасов в Западном полушарии, учитывая месторождения в США и других странах, где американские компании контролируют добычу. Кроме того, США достигнут еще двух целей — вытеснение России и Китая из Венесуэлы, а также снижения цены на энергоносители для американских потребителей.

WSJ отмечает, что цены на нефть уже низкие, и Трампу с трудом удается убедить американских нефтяников увеличить добычу. Многие компании рассматривают 50 долларов за баррель как порог, ниже которого добыча становится нерентабельной.

По данным издания, Трамп и его команда уже начали частные переговоры с правительством Венесуэлы об установлении контроля над поставками нефти.

В последние годы санкции США сократили добычу нефти в Венесуэле, лишив страну многих потенциальных покупателей, отмечает The Wall Street Journal. В настоящее время крупнейшим импортером венесуэльской нефти является Китай. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила на брифинге 7 января, что часть санкций против Венесуэлы будет снята в ближайшие дни, чтобы разрешить продажу ранее подсанкционной нефти.

6 января Трамп в соцсети Truth Social писал, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей нефти, подпадающей под санкции. «Эта нефть будет продаваться по рыночной цене, и я, как президент Соединенных Штатов Америки, буду контролировать эти деньги, чтобы гарантировать, что они будут использованы на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов», — заявил Трамп.

