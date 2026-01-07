ABC News: Трамп потребовал от Венесуэлы разорвать экономические связи с Россией и Китаем

Администрация Дональда Трампа потребовала от временного президента Венесуэлы Делси Родригес «выгнать» из страны Россию, Китай, Иран и Кубу, а также разорвать экономические связи с ними. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с планами Белого дома.

Венесуэла также должна согласиться на сотрудничество исключительно с США в сфере добычи нефти и отдавать ей предпочтение при продаже тяжелой нефти, говорят собеседники телеканала

По плану администрации Трампа власти Венесуэлы должны выполнить требования Вашингтона прежде чем им разрешат добывать больше нефти.

Госсекретарь США Марко Рубио на закрытом брифинге с членами Конгресса 5 января заявил, что Вашингтон может заставить Венесуэлу пойти на эти шаги, так как ее нефтяные танкеры переполнены. По словам госсекретаря, у Каракаса осталось всего пара недель, прежде чем он станет финансово несостоятельным без продажи своих нефтяных запасов.

Трамп в соцсети Truth Social написал, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей нефти, подпадающей под санкции.

«Эта нефть будет продаваться по рыночной цене, и я, как президент Соединенных Штатов Америки, буду контролировать эти деньги, чтобы гарантировать, что они будут использованы на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов», — заявил Трамп.

О том, что администрация Трампа выдвинула несколько условий для временного президента Венесуэлы, 6 января сообщало Politico. По информации издания, США потребовали от Делси Родригес выполнения как минимум трех требований: пресечение наркотрафика, высылка иранских, кубинских и других «враждебных Вашингтону агентов», а также прекращение продажи нефти противникам США. Кроме того, американские чиновники ожидают, что Родригес будет содействовать проведению свободных выборов в Венесуэле и в итоге уйдет в отставку.

Трамп не скрывает: нефть — ключевая причина свержения Мадуро и стремления США подчинить Венесуэлу своему влиянию А на какой именно куш он рассчитывает? И как это ударит по интересам России?

