Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших в результате атаки США

В результате атаки США на Венесуэлу погибли по меньшей мере 100 человек, заявил министр внутренних дел страны Диосдадо Кабелью.

«На данный момент <…> погибли 100 человек. И примерно столько же раненых. Погибли люди, не имевшие отношения к конфликту, мирные жители, женщины, которые находились в своих домах. Они пострадали от мощных бомб, выпущенных по нашей стране», — приводит слова министра CNN.

Правительство Кубы 5 января опубликовало заявление, в котором говорилось, что во время операции США в Венесуэле погибли 32 гражданина страны. Все они были военнослужащими кубинских вооруженных и разведывательных служб и занимались охраной Николаса Мадуро.

По оценке американских властей, в ходе операции по захвату Мадуро погибли около 75 человек, включая десятки жертв в результате перестрелки у его резиденции в Каракасе.

3 января США провели операцию в Венесуэле, нанеся авиаудары по различным объектам в Каракасе. В результате американский спецназ вывез из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их доставили в Нью-Йорк, где они предстали перед судом. Им предъявлены обвинения по различным статьям, в том числе о наркотерроризме и хранении оружия. Они не признали вину.

