Лариса Долина по решению суда съехала из квартиры, проданной под давлением мошенников

Певица Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках в Москве, которую продала за 112 миллионов рублей Полине Лурье, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко 8 января.

Таким образом певица исполнила решение Мосгорсуда, который в конце декабря удовлетворил исковые требования Лурье и прекратил права Долиной и ее семьи на пользование жильем.

Лариса Долина продала квартиру в Хамовниках в 2024 году. На это ее уговорили мошенники, которые долгое время преследовали певицу. Квартиру купила 34-летняя Полина Лурье, которая ничего не знала об афере.

Первоначально суды сохранили за Долиной право собственности и постановили, что она не должна возвращать деньги покупательнице, из-за чего Лурье осталась без недвижимости и денег. Однако Верховный суд РФ в декабре 2025-го признал право собственности за Лурье.

