Суд выселил Ларису Долину из ее квартиры

Мосгорсуд удовлетворил исковые требования Полины Лурье, которая купила квартиру Ларисы Долиной в Хамовниках, и прекратил права Долиной и ее семьи на пользование жильем, сообщила пресс-служба суда 25 декабря.

Ранее в декабре Верховный суд РФ признал право собственности за Полиной Лурье, купившей недвижимость у Ларисы Долиной, действовавшей под давлением мошенников.

Тогда же суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию дело о принудительном выселении Долиной из ее квартиры.

Лариса Долина продала квартиру под давлением мошенников в 2024 году. Ее купила 34-летняя Полина Лурье, которая ничего не подозревала об афере.

Первоначально суд вернул квартиру Долиной и постановил, что певица не должна возвращать деньги покупательнице. Лурье осталась без недвижимости и денег.