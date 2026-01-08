Баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции по делу о кибермошенничестве, вернулся в Россию. Его обменяли на осужденного политолога Лорана Винатье

Обновлено. ФСБ заявила, что Даниила Касаткина обменяли на французского политолога Лорана Винатье, которого в 2024 году осудили в России по делу о сборе военных данных без регистрации «иноагентом».

Российского баскетболиста Даниила Касаткина, обвинявшегося в кибермошенничестве, освободили из тюрьмы во Франции — он уже вернулся домой, сообщил адвокат спортсмена Фредерик Бело.

«Благодаря упорной работе адвокатов Даниил Касаткин сегодня ночью был отпущен из тюрьмы и вышел на свободу, его посадили на самолет, и он уже приземлился в Москве», — заявил защитник РИА Новости.

Даниила Касаткина задержали 21 июня 2025 года в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже, куда он прилетел вместе с невестой. 26-летнего спортсмена арестовали по запросу США, которые обвиняют его в причастности к деятельности хакерской группировки и вымогательстве.

По версии американских властей, баскетболист причастен к деятельности группировки, которая в 2020-2022 годах с помощью программ-вымогателей атаковала около 900 компаний, в том числе два федеральных учреждения. Следствие заявляло, что Касаткин участвовал в переговорах о выплате выкупа от лица хакеров.

Спортсмен своей вины не признал. Его адвокат говорил, что баскетболист «плохо разбирается в компьютерах».

В октябре французский суд постановил выдать Касаткина США. По словам адвоката Фредерика Бело, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню не подписал распоряжение об экстрадиции Касаткина в США, несмотря на решение суда.

Даниил Касаткин играл за баскетбольный клуб МБА-МАИ, который выступает в Единой лиге ВТБ. В июле 2025 года, уже после ареста спортсмена, клуб объявил, что Касаткин покидает команду после четырех лет выступлений за нее.