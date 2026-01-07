В Конституционный суд России подали жалобу на закон об «иноагентах»

Бывший депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, объявленный в 2023 году «иноагентом», обратился в Конституционный суд, попросив дать оценку некоторым положениям закона об «иностранных агентах». Об этом Тимонов рассказал на своей странице в фейсбуке. Он считает неконституционными положения закона, позволяющие признавать «иноагентами» без зарубежного финансирования.

Тимонов отметил, что закон об «иноагентах» по-разному трактуется президентом РФ, парламентом и правоприменителями, «создает условия для широчайшего произвола и внесудебной расправы над неугодными», а также нарушает Конституцию РФ, «грубо попирая права граждан, получивших статус [иноагента]».

«Прошу КС РФ дать оценку конституционности тем положениям упомянутого закона, которые допускают признание иностранным агентом лица, которое не получило иностранной поддержки в виде прямого или опосредованного предоставления денежных средств и (или) иного имущества; допускают возможность признания иностранным агентом депутата представительного органа публичной власти», — рассказал Тимонов.

Он подчеркнул, что считает антиконституционным весь этот закон, но оспорить может лишь те положения, «которые задели меня лично». По словам Тимонова, ни ему, ни другим бывшим депутатам Мосгордумы Дарье Бесединой и Евгению Ступину, а также политикам Борису Вишневскому и Льву Шлосбергу «каких-то материальных выгод от иностранных источников при навешивании статуса ИА даже не вменялось». Их объявили «иноагентами», «воспользовавшись столь же неконкретной, сколь и недоказуемой формулировкой „нахождения под иностранным влиянием“».

«Как будто несогласие с действиями верхушки не может быть вызвано любовью к Родине и собственным пониманием блага для нее! В моем случае предлогом для назначения „иноагентом“ стали два интервью, которые я дал ранее назначенным „ИА“. Дескать, они предоставили мне площадку для высказывания своего мнения и тем — оказали поддержку. Крайне странная позиция! По такой логике, все высшие руководители России, дающие интервью иностранным журналистам — иноагенты! На мой взгляд, это положение не отвечает требованиям определенности правовой нормы, поскольку позволяет признавать влиянием и поддержкой иностранных источников любую форму взаимодействия с ними», — заявил Тимонов.

Он добавил, что в Конституционный суд по поводу закона об «иноагентах» также обратились бывший депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский и зампред партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что закон об «иностранных агентах» придумали еще в США в 1940-е годы, «там нарушение этого закона грозит тюремным заключением, у нас же нет такого». «У нас, собственно, одно самое главное — покажите источники финансирования. Ну что же здесь такого страшного? Мне кажется, особенно ничего здесь страшного нет», — утверждал Путин.

Статья в российском Уголовном кодексе об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (330.1 УК) предусматривает реальное лишение свободы. Журналиста Юрия Дудя и политика Илью Яшина по этой статье заочно приговорили к году и 10 месяцам колонии, писателя Бориса Акунина — к году.

Российский закон позволяет объявить «иностранным агентом» любого человека, который находится под «иностранным влиянием». Под таким влиянием подразумевается «предоставление иностранным источником лицу поддержки и (или) оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения и (или) иными способами».

