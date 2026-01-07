«Такой человек не должен оставаться в Литве». Глава литовского правительства отреагировала на слова Волкова о Буданове и Капустине

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене прокомментировала резкие высказывания живущего в Литве российского оппозиционера Леонида Волкова про основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина и руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова.

«По моему личному мнению, такие высказывания неприемлемы, и такой человек не должен оставаться в Литве», — заявила Ругинене, которую цитирует Delfi.

Она высказала надежду, что проверка Департамента государственной безопасности, по итогам которой Волкову могут аннулировать вид на жительство в Литве, будет «детальной». «И [я надеюсь, что] в будущем мы сможем избежать как подобных высказываний, так и людей, которые позволяют себе подобные высказывания», — добавила литовский премьер.

5 января бывшая сотрудница ФБК Анна Тирон, которая сейчас работает в «Русском добровольческом корпусе», опубликовала в фейсбуке сообщение, которое глава политических проектов ФБК Леонид Волков написал ей после известия о смерти Дениса Капустина (тогда еще не было известно, что его смерть инсценировали). Волков назвал Капустина «нациком», который вместе с РДК «решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога ».

Волков выразил сожаление из-за того, что написал это сообщение. Он заявил LRT, что отвергает идею сотрудничества с неонацистами и не согласен с заявлениями о том, что все россияне несут ответственность за вторжение РФ в Украину. «Мы видели много публичной пропагандистской риторики в духе „все русские плохие“, „все россияне виноваты“… Это позиция, которая исходила в том числе из офиса президента Украины», — сказал Волков, отметив при этом, что «эмоционально» понимает эту позицию.

6 января стало известно, что Департамент миграции Литвы обратился в Департамент государственной безопасности с вопросом о том, представляют ли заявления Волкова угрозу безопасности Литвы. Если будет получен ответ, что такая угроза есть, Волкову могут аннулировать вид на жительство в Литве, куда он переехал в 2019 году.

