США в ходе «предрассветной операции» задержали в Карибском море еще один танкер подсанкционного «теневого флота», сообщили в Южном командовании американской армии.

По данным военных, танкер под названием «София» (Sophia), «не имеющий государственной принадлежности», находился в международных водах и занимался незаконной деятельностью. Береговая охрана США конвоирует танкер для принятия окончательного решения о его судьбе.

По данным источников Reuters, судно шло под панамским флагом. Они утверждают, что танкер покинул воды Венесуэлы в начале января в составе «теневого флота», перевозившего венесуэльскую нефть в Китай. При этом два источника CBS News утверждают, что судно шло под камерунским флагом.

Связан ли танкер с Россией — не уточняется. В сообщении министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм он упоминается вместе с нефтяным танкером «Белла 1» («Маринера»), который шел под российским флагом и также был захвачен военными США, но в северной части Атлантического океана.

Под санкции США танкер с названием «София» под флагом Панамы попал 1 октября 2025 года. Список ограничений, введенных тогда Минфином США, включал российские и венесуэльские судоходные компании и ряд кораблей.