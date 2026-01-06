Минобороны РФ отчиталось об уничтожении почти 130 украинских дронов в ночь на 6 января

В Твери при отражения атаки БПЛА прошедшей ночью обломок дрона попал в окна квартиры на девятом этаже многоквартирного дома. В квартире возник пожар, один человек погиб, еще два человека пострадали. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

Обновлено. Позднее Королев заявил, что причиной пожара в тверской многоэтажке, в результате которого погиб человек, стал взрыв газа, а не падение обломка дрона.

В Брянской области под удар дронов попали два автомобиля в деревне Подлесные Новоселки, ранены двое водителей. В Воронежской области при падении сбитого беспилотника были повреждены железнодорожные пути, что привело к задержке поездов.

Кроме того, беспилотники прошедшей ночью атаковали промышленный объект в Усманском районе Липецкой области, там произошел пожар. Также о взрывах сообщали жители Стерлитамака, Ярославля и Пензы (по данным Astra, в Пензе атакована территория автотранспортного предприятия).

Всего, по данным Минобороны, в ночь на 6 января над территорией России перехвачены и уничтожены 129 украинских БПЛА. Из них больше всего над Брянской (29), Белгородской (13) и Ярославской (13) областями.