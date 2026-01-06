Правозащитники: в ходе протестов в Иране погибли не менее 25 человек

По меньшей мере 25 человек погибли в Иране с начала массовых протестов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные правозащитников.

По данным курдской правозащитной организации Hengaw, из 25 погибших четверо — младше 18 лет. Правозащитная группа HRANA сообщает о 29 погибших, в числе которых двое сотрудников правоохранительных органов. По данным HRANA, более 1200 человек были арестованы.

Власти Ирана не приводили официальных данных о задержанных и погибших протестующих, лишь подтвердив гибель двух сотрудников служб правопорядка.

Протесты в Иране начались в конце декабря на фоне экономического кризиса и высокой инфляции. По ходу развития протестов требования демонстрантов сменились на политические: теперь они добиваются ухода аятоллы Али Хаменеи и пересмотра принципов функционирования государства.

