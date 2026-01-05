В Киеве задержали подозреваемую в подрыве автомобиля военнослужащего ВСУ. Следствие считает, что она действовала по указанию российских спецслужб

В Киеве задержана 24-летняя местная жительница, подозреваемая в подрыве машины украинского военнослужащего, сообщает СБУ.

Взрыв автомобиля произошел днем 4 января во дворе одного из жилых домов по улице Героев Днепра в Оболонском районе Киева. В результате пострадал хозяин машины — военнослужащий ВСУ, прибывший в отпуск с передовой — а также его знакомая. Они получили травмы разной степени тяжести, в частности осколочные ранения ног и контузию. Следствие расценило произошедшее как теракт.

Подозреваемую задержали по горячим следам спустя несколько часов после взрыва — в одном из торгово-развлекательных центров города.

Как утверждает следствие, подозреваемую завербовали российские спецслужбы, когда она искала «легкие заработки» в телеграм-каналах. Кураторы прислали ей инструкцию по изготовлению самодельной бомбы и перевели деньги на закупку компонентов.

После этого, рассказали в СБУ, подозреваемая заложила взрывчатку под машину и снимала происходящее на скрытую телефонную камеру, к которой имели доступ сотрудники российских спецслужб.

За совершение преступления ей пообещали 1500 долларов, которые она так и не получила, добавили в Нацполиции Украины.

По статье о теракте подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.