В Киеве взорвался автомобиль, ранен военнослужащий. Прокуратура заявила о теракте
Источник: Киевская городская прокуратура
Военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение в результате взрыва автомобиля в Оболонском районе Киева, сообщает городская прокуратура.
Инцидент произошел днем 4 января во дворе одного из домов по улице Героев Днепра.
Взрыв раздался, когда хозяин машины открывал багажник. Рядом с ним находилась женщина, она не пострадала. Имя военного не называется.
Прокуратура Киева квалифицировала произошедшее как теракт. Ведомство ведет расследование по части 1 статьи 258 УК Украины (террористический акт, то есть совершение взрыва или других действий, создававших опасность для жизни или здоровья людей).