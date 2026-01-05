The Times: верховный лидер Ирана разработал план возможного побега в Москву

У верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи есть запасной план на случай усиления протестов в стране — побег в Москву, пишет британская газета The Times со ссылкой на отчет разведки, оказавшийся в ее распоряжении.

Согласно документу, 86-летний Хаменеи планирует бежать из Тегерана в сопровождении ближайших 20 помощников и членов семьи, если поймет, что армия и силы безопасности Ирана не смогут подавить беспорядки в стране, дезертируют или перейдут на сторону протестующих.

Источник в израильской разведке заявил изданию, что Хаменеи сбежит в Москву, потому что «для него нет другого места». Этот так называемый «план Б» также предполагает «сбор активов, недвижимости за границей и наличных денег для обеспечения безопасного отъезда», добавил собеседник журналистов.

Масштабные протесты начались в Иране с конца декабря на фоне экономического кризиса, вызванного падением национальной валюты и ростом инфляции. Демонстранты выдвигают лозунги о свержении аятоллы и пересмотре политики исламской республики. Силовые структуры жестко разгоняют протесты с применением огнестрельного оружия, слезоточивого газа и водометов.

Протесты в Иране за несколько дней охватили всю страну. Протестующие дерутся с полицией и скандируют «Смерть диктатору!» Что происходит в Иране и чего добиваются демонстранты?

