Великобритания и Франция нанесли авиаудар по складу оружия ИГИЛ в Сирии

Военно-воздушные силы Великобритании и Франции провели совместную операцию по бомбардировке подземного хранилища оружия в Сирии, которое использовала террористическая группировка «Исламское государство».

Согласно заявлению министерства обороны Великобритании, цель, находившаяся в горах к северу от Пальмиры, была успешно поражена. В операции были задействованы боевые истребители Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager. Военные подчеркнули, что в районе бомбардировки не было гражданского населения.

Западные разведки продолжают слежку и сбор данных в этом регионе, чтобы не допустить возрождения группировки, контролировавшей часть Сирию до 2019 года, пояснили в британском военном ведомстве.

В декабре 2025 года США нанесли серию ударов по объектам ИГИЛ в Сирии. Это было сделано в ответ на нападение на патруль в Пальмире, в результате которого погибли три американца.