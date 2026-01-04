The New York Times: в результате нападения США на Венесуэлу погибли не менее 40 человек

По меньшей мере 40 человек, включая военнослужащих и мирных жителей, погибли в результате военной операции США в Венесуэле ночью 3 января. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника, говорившего на условиях анонимности.

В своем материале газета привела некоторые подробности американского удара по Каракасу и захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По утверждению представителей Пентагона, в миссии были задействованы более 150 военных самолетов, в том числе истребители и бомбардировщики. Для атаки они вылетали с 20 различных военных баз и кораблей ВМС США.

Операция под названием «Абсолютная решимость» началась с кибератаки, в результате которой в значительной части Каракаса отключилось электричество. Это позволило самолетам незаметно приблизиться к городу.

Авиация нанесла серию ударов по городу. Представитель администрации США заявил, что в основном были выведены из строя радиолокационные установки и радиопередающие вышки.

Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес задержали бойцы «Дельта Форс» — элитного подразделения специального назначения вооруженных сил США. Операцию по захвату они репетировали в точной копии резиденции Мадуро, выстроенной в Кентукки. Сведения о передвижениях президента в течение нескольких месяцев собирала группа агентов ЦРУ, проникших в Каракас.

Дональд Трамп заявлял, что ни один американский военнослужащий не погиб в ходе операции в Венесуэле.

Перед военной операцией в Каракасе США несколько месяцев проводили морскую кампанию в Карибском бассейне, атакуя десятки судов, на которых, как утверждали в администрации Трампа, венесуэльцы перевозили контрабандой наркотики в США. По подсчетам СМИ, в результате этих атак погибли по крайней мере 115 человек.

