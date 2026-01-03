Кто и как захватил президента Венесуэлы Рассказываем, что известно об операции американской армии и разведки

Истребители F-35 ВВС США Eva Marie Uzcategui / Reuters / Scanpix / LETA

Глава американского Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кэйн на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом рассказал, как проходила операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Операцию провели в ночь со 2 на 3 января 2026 года. Рассказываем, что известно официально — и что смогли узнать американские журналисты.

Как готовили операцию

По словам Кэйна, подготовка к операции началась примерно за месяц. Этому предшествовала долгая работа разведки: она выясняла, где и как живет Мадуро, каковы его привычки. По данным источников The New York Times, данные, полученные благодаря слежению со спутников и дронов, дополнялись сведениями, собранными агентами в Венесуэле, в том числе в окружении Мадуро.

Трамп рассказал, что на основании этих данных американские военные построили точную копию резиденции Мадуро — в тренировались, как ее взять.

Когда подготовка уже была завершена, операцию решили отложить, поскольку над Каракасом не было облачности, что повышало риск преждевременного обнаружения американских сил. В ночь со 2 на 3 января небо затянуло облаками.

Трамп отдает приказ о начале операции

Более 150 боевых и разведывательных самолетов, включая истребители F-35 и стратегические бомбардировщики B-1, начинают взлетать с 20 баз и авианосцев.

Вскоре поднимаются в воздух вертолеты CH-47 Chinook и CH-53 Sea Stallion 160-го авиационного полка специальных операций с группой захвата. Она состоит из бойцов армейского спецназа «Дельта» и силовых подразделений министерства юстиции. Формально — это операция по задержанию двух обвиняемых в тяжких преступлениях — Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Вертолеты летят над морем на высоте около 30 метров. Когда они приближаются к Каракасу, авиация, чтобы обеспечить пролет группы захвата, наносит удары по объектам ПВО в порту Ла-Гуайра, в аэропортах Ла-Карлота и Игерота, прикрывающим венесуэльскую столицу.

Группа захвата — в резиденции Мадуро

По вертолетам открывают огонь. Один из них получает повреждения и возвращается на авианосец. Огневые точки подавляют ответным огнем с вертолетов.

Группа захвата проникает в резиденцию. Небо над ней контролирует американская авиация, разведывательные самолеты следят за ситуацией на земле. Спецназ захватывает Мадуро и Флорес в их спальне.

При отходе группа захвата вступает в перестрелку. Самолет и дрон наносят удары с воздуха. Группа вместе с Мадуро садится в вертолет и вылетает. Безвозвратных потерь среди американских военнослужащих нет (несколько человек получили ранения).

Трамп, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, советник президента по внутренней безопасности Стивен Миллер и другие члены администрации, а также председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кэйн наблюдают за происходящим в прямом эфире в специальной комнате, оборудованной в резиденции Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде.

Мадуро — в наручниках

Вертолеты садятся на палубу десантного корабля «Иводзима» ВМС США. Мадуро — в наручниках, в наушниках и в непроницаемых очках. «Иводзима» направляется на американскую базу Гуантанамо на Кубе. Оттуда Мадуро и его жену должны отправить самолетом ФБР в Нью-Йорк, чтобы отдать под суд по обвинению в «наркотерроризме».

Трамп объявляет о победе

Президент США публикует сообщение в соцсети Truth, что Мадуро и его жена захвачены и вывезены из Венесуэлы. Ударов по Венесуэле больше не наносят.

Читайте также

Венесуэла без Мадуро Главное о том, как США свергли власть в соседней стране

Читайте также

Венесуэла без Мадуро Главное о том, как США свергли власть в соседней стране