Николаса Мадуро доставили в следственный изолятор в Бруклине

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, захваченных американским спецназом в Каракасе, доставили под конвоем в Нью-Йорк, сообщает CNN.

Из Венесуэлы супругов вывозили на американском вертолетоносце «Иводзима». Вечером 3 января самолет ФБР доставил их на авиабазу Стюарт в штате Нью-Йорк. Оттуда Мадуро с женой перевезли вертолетом на Манхэттен в штаб-квартиру Управления по борьбе с наркотиками (DEA), где они прошли процедуру снятия биометрических данных.

После этого супругов поместили в федеральный следственный изолятор в Бруклине.

Белый дом опубликовал видео, на котором Мадуро в наручниках идет по коридору в сопровождении агентов DEA. На записи слышно, как он говорит по-английски: «Добрый вечер. С Новым годом».

По данным NBC News, уже в понедельник, 5 января, Мадуро и Флорес могут предстать перед судом в Нью-Йорке.

В ночь на 3 января США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой американские спецназовцы захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Американский Минюст предъявил им обвинения в сговоре с целью «наркотерроризма», ввоза кокаина, хранении оружия и взрывных устройств с целью использования против США. Дональд Трамп заявил, что США будут руководить Венесуэлой до законной передачи власти в стране.

Читайте также

Венесуэла без Мадуро Главное о том, как США свергли власть в соседней стране

Читайте также

Венесуэла без Мадуро Главное о том, как США свергли власть в соседней стране