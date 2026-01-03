Венесуэла обвинила США в «империалистической агрессии». Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в стране после ударов США по Каракасу. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.
«Целью этого нападения является не что иное, как захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, в попытке насильственно лишить страну политической независимости. У них ничего не получится», — заявили в МИД.
Власти страны призвали все общественные и политические силы страны мобилизоваться, чтобы дать отпор «этой империалистической атаке».
«Народ Венесуэлы и его национальные вооруженные силы вместе с народной армией и полицией призваны гарантировать суверенитет и мир. <…> Вся страна должна быть активна, чтобы победить эту империалистическую агрессию», — говорится в заявлении.
В МИД заявили, что в соответствии с уставом ООН Венесуэла «оставляет за собой право на осуществление законной самообороны для защиты своего народа, своей территории и своей независимости».