Reuters: вице-президент Венесуэлы Делси Родригес улетела в Россию. МИД РФ: это «фейк»

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в России, сообщили агентству Reuters четыре источника, осведомленные о ее передвижениях.

Ее брат, глава национального собрания Венесуэлы Хорхе Родригес находится в Каракасе, утверждают собеседники Reuters.

Ранее Делси Родригес выступила с аудиообращением на государственном телевидении, требуя от США предоставить доказательства того, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес живы.

Согласно Конституции Венесуэлы, власть в стране должна перейти вице-президенту Делси Родригес, если Николас Мадуро по каким-либо причинам не может исполнять свои обязанности.

Обновлено. В министерстве иностранных дел России назвали «фейком» сообщения СМИ о том, что вице-президент Венесуэлы находится в России. Также в МИДе заявили, что глава ведомства Сергей Лавров провел с Делси Родригес телефонный разговор.

