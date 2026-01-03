CNN: Мадуро с женой захватили ночью, когда они спали. Президента Венесуэлы теперь доставят в Нью-Йорк

Спецназовцы из подразделения «Дельта Форс» ворвались в дом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, когда те спали. По словам источников телеканала CNN, американские военные захватили супругов посреди ночи, вытащив их из спальни.

В настоящее время власти США разрабатывают план по доставке Мадуро и его жены в Нью-Йорк, где они предстанут перед федеральным судом Манхэттена

Источники ABC News утверждают, что Мадуро уже доставляют самолетом в Нью-Йорк. Где именно будет содержаться захваченный президент Венесуэлы, неизвестно, говорят источники телеканала. Однако обычно подсудимые, чье дело будет рассматривать федеральный суд на Манхэттене, содержатся в изоляторе в Бруклине.

Обновлено. Президент США Дональд Трамп заявил, что Николаса Мадуро и Силию Флорес доставят в Нью-Йорк на корабле. По его словам, сейчас президент Венесуэлы с женой находятся на борту десантного вертолетоносца «Иводзима», а из страны супругов вывозили на вертолете.

В ночь на 3 января США провели военную операцию в Венесуэле — авиация нанесла серию ударов по целям в столице Каракасе и штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра, а спецназ захватил и вывез из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Об этом рассказал Дональд Трамп.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что Николасу Мадуро и Силии Флорес предъявлены официальные обвинения в Южном округе Нью-Йорка. По ее словам, они обвиняются в сговоре с целью «наркотерроризма», ввоза кокаина в США, хранении оружия и взрывных устройств с целью использования против США.

