CBS News: Николаса Мадуро захватили бойцы американского спецназа «Дельта»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен в плен силами военнослужащих «Дельта Форс» — элитного подразделения специального назначения вооруженных сил США. Об этом сообщают источники CBS News.

Собеседник The New York Times в администрации США заявил, что в ходе операции потерь среди американских военных не было. Есть ли жертвы или пострадавшие среди граждан Венесуэлы, он не уточнил.

Источники Sky News в венесуэльской оппозиции утверждают, что задержание Мадуро было согласовано путем переговоров. Они назвали это «договорным выходом».

О том, что Николас Мадуро вместе с женой захвачены и вывезены из страны, сообщил президент США Дональд Трамп вслед за тем, как в ночь на 3 января американские военные нанесли удары по столице Венесуэлы Каракасу.

Подразделение «Дельта» также несло ответственность за операцию 2019 года в Сирии, в результате которой был убит бывший лидер « » Абу Бакр аль-Багдади.

