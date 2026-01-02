Минобороны РФ заявило, что передало США контроллер украинского дрона, летевшего к резиденции Путина на Валдае

Россия передала в аппарат военного атташе посольства США контроллер одного из украинских беспилотников, который участвовал в предполагаемой атаке на резиденцию Владимира Путина на Валдае. Об этом 1 января сообщило Минобороны.

По утверждению ведомства, также американцам были переданы материалы с расшифрованными данными маршрута дрона.

Начальник Главного разведывательного управления Генштаба России Игорь Костюков во время передачи материалов заявил, что расшифровка навигационных систем, проведенная российскими спецслужбами, «безапелляционно подтвердила» — целью атаки была именно резиденция на Валдае.

По утверждению российских властей, резиденцию Путина на Валдае 29 декабря пытались атаковать более 90 украинских беспилотников. В Москве заявили, что в связи с этим пересмотрят свою позицию на мирных переговорах.

Издание The Wall Street Journal 31 декабря написало, что ЦРУ пришло к выводу, что целью атаки украинских беспилотников в Новгородской области был некий «военный объект», не находившийся рядом с резиденцией Путина.

Украина попытку атаки на резиденцию президента РФ на Валдае отрицает.

