Генштаб ВСУ отрицает, что украинские военные атаковали гостиницу в Херсонской области. По данным РФ, в результате погибли 27 человек

В Генштабе ВСУ отвергли обвинения России в нанесении удара по гостинице и кафе в селе Хорлы в оккупированной части Херсонской области, пишет 1 января «Интерфакс-Украина».

Спикер Генштаба Дмитрий Лиховий заявил, что украинские военные наносят удары «исключительно по военным целям противника, объектам топливно-энергетического комплекса потенциала страны-агрессора», придерживаясь норм международного права.

Лиховий также заявил, что РФ ранее неоднократно прибегала к дезинформации с целью оказания влияния на международное сообщество и ход мирных переговоров.

Утром 1 января «губернатор» аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ нанесли удар по гостинице и кафе в селе Хорлы. По данным Сальдо, атака была совершена с помощью беспилотников.

Первоначально Сальдо заявил, что погибли 24 человека. Позже СК РФ уточнил, что погибших было 27. По данным ведомства, еще 31 человек, в том числе пятеро детей, были госпитализированы.

