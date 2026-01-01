В Швейцарии произошел взрыв в баре на горнолыжном курорте. Есть погибшие и раненые

По меньшей мере 10 человек погибли и 10 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана на юго-западе Швейцарии, сообщает Sky News 1 января.

Швейцарские медиа сообщают, что погибли около 40 человек, ранения получили около 100 человек.

Взрыв произошел в баре «Le Constellation», где отмечали наступление Нового года, пишет Reuters. Это случилось около 1:30 ночи по местному времени. По словам представителя полиции, в тот момент внутри находились более 100 человек. После взрыва в заведении начался пожар.

Курорт Кран-Монтана расположен в кантоне Вале в центре Швейцарских Альп в 40 километрах к северу от Маттерхорна.