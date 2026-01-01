Взрыв в баре на курорте в Швейцарии. Десятки человек погибли, более 100 ранены

Полицейские на месте взрыва, произошедшего в баре в Кран-Монтане, 1 января 2026 года Maxime Schmid / AFP / Scanpix / LETA

Несколько десятков человек погибли в результате взрыва и пожара в баре на горнолыжном курорте в кантоне Вале в Швейцарии в ночь на 1 января. Взрыв произошел около 01:30 ночи по местному времени (03:30 мск) в баре «Le Constellation», где более 100 человек отмечали Новый год. Министерство иностранных дел Италии заявило, что, по информации полиции Швейцарии, погибли около 40 человек, пишет Reuters. Однако на пресс-конференции, посвященной пожару, представители швейцарской полиции не привели точных данных, заявив, что речь идет о нескольких десятках погибших.

По данным властей, ранения получили около 100 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали с ожогами. Медицинские службы мобилизовали 10 вертолетов, 40 машин скорой помощи и 150 медицинских работников. Отделение интенсивной терапии больницы в Сьоне (административном центре кантона Вале) полностью заполнено, пострадавших направляют в другие места, принять раненых готовятся в больницах Лозанны, Женевы и Цюриха. Среди раненых и погибших много граждан других стран.

Спасатели на месте взрыва Maxime Schmid / AFP / Scanpix / LETA

Полицейские на месте происшествия Alessandro della Valle / Keystone / AP / Scanpix / LETA

Власти Швейцарии заявили, что это не теракт. Прокурор кантона Вале Беатрис Пиллу сообщила, что случившееся рассматривается как пожар, а не как теракт. По ее словам, ничто не указывает на нападение. «Нет никаких оснований предполагать, что это был теракт», — заявила она. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

В Кран-Монтане ввели чрезвычайное положение. Такое решение принял государственный совет Швейцарии, «учитывая серьезность ситуации». В районе Кран-Монтана ввели бесполетную зону. Территорию возле бара оцепили. На фоне случившегося президент Швейцарии Ги Пармелен отложил новогоднее обращение.