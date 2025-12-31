Путин выступил с новогодним обращением

Президент России Владимир Путин выступил в Кремле с новогодним обращением к россиянам. Днем 31 декабря по московскому времени его показали в эфире российских телеканалов на Дальнем Востоке.

По словам Путина, в минуты перед наступлением Нового года все «ощущают течение времени», поскольку «впереди будущее». Президент считает, что будущее зависит от самих россиян и их близких, которые «всегда готовы подставить плечо».

Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное — наши надежды и планы — обязательно исполнятся. Конечно, у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые. Но они не отделимы от судьбы нашей родины, от искреннего стремления принести ей пользу. Ведь мы вместе — народ России.

Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории. А прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность отечества, его развитие, его будущее.

В своем обращении Путин традиционно упомянул россиян, участвующих в полномасштабной войне против Украины:

Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе. И конечно словом и делом поддержать наших героев, участников специальной военной операции.

Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней беззаветной преданной любви к России.

Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом. Верим в вас и вашу победу.

В конце обращения президент пожелал россиянам здоровья, счастья и «непременно любви».

Россия четвертый год продолжает полномасштабное вторжение в Украину. В ночь на 31 декабря Россия атаковала Одессу, в результате удара город частично остался без электричества, отопления и воды. Повреждения получили несколько жилых домов.