Россия ударила по Одессе. Повреждены жилые дома, город частично обесточен

Вооруженные сил РФ нанесли удар по Одессе в ночь на 31 декабря, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Под удар попала жилая, логистическая и энергетическая инфраструктура. Повреждены несколько многоэтажных жилых домов. В результате попаданий в одном из домов возник пожар, охвативший квартиры со второго по шестой этажи. Частично разрушен фасад на пятом и шестом этажах.

По данным на 9:00 мск известно, что в Одессе в результате атаки пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

В результате удара ВС РФ в Одессе частично пропало электроснабжение, сообщил начальник военной администрации города Сергей Лысак. «На отдельных объектах критической инфраструктуры продолжаются восстановительные работы, в связи с чем у некоторых жителей временно нет водо- и теплоснабжения», — добавил он.